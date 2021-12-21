Vade nedir, 3,6,12 ay vadeli hesap nedir? Vade nasıl hesaplanır? Soruları yeni ekonomi paketi açıklaması sonrası merak konusu oldu. Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin detaylarının belli olmasıyla ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar "Vadeli hesap nedir, 3,6,12 ay vade nasıl hesaplanır? Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Vade nedir? İşte 3,6,12 ay vadeli hesaplar hakkında detaylar...

VADE NEDİR?

Vade; bir işin yerine getirilmesi veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre anlamına gelir. Vade kavramı finansal olarak ise bir borcun ödenmesi veya belirli bir miktardaki paranın her ay getireceği faiz anlamında kullanılır. Bankalar tarafından müşterilere özel bir hizmet olarak sunulan vadeli hesap seçeneği ile bankada bulunan paranın üzerine her ay belirli bir oranda para faiz olarak yansıtılır.

DÖVİZE ENDEKSLİ TL MEVDUATTA VADELER 3,6 VE 12 AY OLACAK

Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan göre söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Hesaplarda uygulanan minimum faiz oranı TCMB politika faizi kadar olacak.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır"

İSTEYEN BANKA KATILACAK

"Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."