Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uzungöl'e otopark ve ring sistemi | Son dakika haberleri

        Başkan Genç yeni projeyi açıkladı: Uzungöl'e otopark ve ring sistemi

        Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'ün imar planı sorunu çözüm beklerken, bölgenin eski görünüme kavuşturulması için çalışmalar yeniden başlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İnşallah bir gelişme daha olacak ona çalışıyoruz. Çok büyük bir trafik sirkülasyonu oluyor. Uzungöl'e varmadan önemli bir otopark alanı ve ring sistemi düşüncemiz var. İnşallah bunu da projelendirip bu alanımıza kazandırmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzungöl'e otopark ve ring sistemi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'ün imar planı sorunu uzun yıllardır çözüm beklerken, bölgenin eski görünüme kavuşturulması çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalara ilişken açıklamada bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'le ilgili iç düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, imar yönüyle birlikte çok daha güzel bir hale getirileceğini söyledi.

        Sezon yoğunluğu nedeniyle ara verilen çalışmaların bu ay sonu, ekim ayı başı itibariyle yeniden başlayacağını ifade eden Genç, şunları söyledi:

        "Toplu Konut İdaremiz ile birlikte iç düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sezon yoğunluğu itibariyle biraz ara verdik. Eylül ayı sonuyla yeniden başlayıp bu sene tamamlayacağız.

        REKLAM

        Ancak imarla ilgili yargı kararları neticesinde oluşacak durumla birlikte yeni bir çalışma yapıp, Uzungöl'ümüzü artık bu nadide çekim merkezimizi, turizm alanımızı, imar yönüyle beraber çok daha güzel bir hale getireceğiz.

        Bu manada da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat beye hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çevre Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Çaykara Belediyemiz, Valiliğimizle beraber bu nadide bölgemize vaziyet edeceğiz.

        İnşallah bir gelişme daha olacak ona çalışıyoruz. Çok büyük bir trafik sirkülasyonu oluyor. TOKİ Başkanımız ile görüştüm; yeni TOKİ Başkanımızla da paylaştım. Üzerinde çalışıyoruz.

        Uzungöl'e varmadan önemli bir otopark alanı oluşturup tıpkı Sümela Manastırı'nda olduğu gibi ring sistemiyle beraber araçları doğrudan Uzungöl'ün içerisine sokmadan orayı yormadan ring sistemiyle beraber böyle bir düşüncemiz var.

        İnşallah bunu da projelendirip bu alanımıza kazandırmak istiyoruz. Bu çaplı bir proje onun gayreti içerisinde olacağız diyebilirim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #trabzon
        #uzungöl
        #TOKİ
        #otopark
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        100 kişiye mezar olmuştu: Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
        100 kişiye mezar olmuştu: Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa