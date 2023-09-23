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        Haberler Sağlık Uzun süreli Covid geçirenlerin ana organlarında daha çok hasar görülebiliyor

        Uzun süreli Covid geçirenlerin ana organlarında daha çok hasar görülebiliyor

        Yeni bir araştırma, hastaneye kaldırıldıktan sonra uzun süreli Covid geçiren kişilerin ana organlarında hasar görülme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:03
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        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
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        İngiltere'de yapılan araştırma, uzun süreli Covid geçiren hastaların ana organlarının ne ölçüde etkilendiğine odaklandı.

        AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, araştırma kapsamında virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 259 kişi incelendi.

        Taburcu edildikten beş ay sonra, bu kişilerin ana organları manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle incelendi. Tarama sonuçları, hiç Covid geçirmemiş 52 kişilik grupla karşılaştırıldığında önemli farklılıklar gösterdi.

        Taramalarda, uzun süre Covid geçiren hastaların akciğer, beyin ve böbrek gibi organlarında anormalliklere sahip olma olasılığının üç kat daha fazla olduğu tespit edildi.

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        EN FAZLA ETKİLENEN ORGAN AKCİĞER

        Araştırmada, uzun Covid geçirenlerde en fazla etkilenen organın akciğer olabileceği, söz konusu organın 14 kat daha fazla etkilenebileceği belirlendi.

        Ayrıca, şiddetli Covid geçirenler arasında MRI yöntemiyle yapılan taramalarda beyinde bazı anormallikler gösterme olasılığı üç kat, böbreklerde ise iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

        Kalp veya karaciğer sağlığında ise önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

        Oxford Üniversitesinden ve araştırmanın baş yazarlarından Dr. Betty Raman, araştırmanın, uzun süreli Covid semptomlarıyla yaşayanların organlarında bir miktar hasar görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

        Araştırmanın uzun süreli Covid için etkili tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

        Araştırma "Lancet Respiratory Medicine" dergisinde yayımlandı.

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