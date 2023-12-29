Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor: Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

Eşi ve iki çocuğu olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Hapishaneden çıkan Azem'in tek bir amacı vardır: Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Ancak zaman, Azem’in çocukları için de zor geçmiştir ve kendi hayatlarını kurmuşlardır.