Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor: Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri
Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen yeni dizisi İnci Taneleri yakında seyirciyle buluşuyor. Peki bu dizide kimler oynuyor, ne anlatıyor? İşte sizin için, İnci Taneleri dizisi hakkında bazı detaylar...
- 1
Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri yakında izleyicilerle buluşuyor. Şu ana kadar iki fragmanı yayınlanan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, İnci Taneleri'ne dair bazı bilgiler...
- 2
İki fragmanı yayınlanan dizinin ilk fragmanında Azem karakteri, ikinci fragmanında ise Dilber karakteri tanıtılıyor.
- 3
AZEM KİMDİR?
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de yönettiği dizide aynı zamanda başrol karakteri olan edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ'ı oynayacağı görülüyor.
-
- 4
DİLBER KİMDİR?
Diğer bir başrol karakteri olan pavyon sanatçısı Dilber'i; Kuzey Güney, Medcezir ve Hakan:Muhafız dizileriyle tanınan Hazar Ergüçlü canlandırıyor.
- 5
İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU
Eşi ve iki çocuğu olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Hapishaneden çıkan Azem'in tek bir amacı vardır: Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Ancak zaman, Azem’in çocukları için de zor geçmiştir ve kendi hayatlarını kurmuşlardır.
- 6
İLK FRAGMANDA NELER OLDU?
Edebiyat öğretmeni olan Azem, kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürmekle suçlanıyor.
-
- 7
İKİNCİ FRAGMANDA NELER OLDU?
Fragmanın açılış sekansı, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…” şeklinde başlıyor. Ayrıca, Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahnelerin yer aldığı bu sahnenin gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenildi.
- 8
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU
Dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan.
- 9
DİZİYE DAİR DİĞER DETAYLAR
Hazar Ergüçlü’nün, Dilber’i canlandırabilmek için özel dans dersleri aldığı biliniyor. Bununla birlikte ''Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine. İnci ne kadar değerli, iplik o kadar ince..." sözleri, bize Azem ve Dilber arasındaki hikayenin nasıl bağlanacağını gösteriyor. Ayrıca, dizinin yönetmen koltuğunda bir zamanlar Doktorlar dizisinde de yönetmenlik yapmış olan Şenol Sönmez oturuyor.
-