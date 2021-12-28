Uzmanları açıkladı: Delmicron diye yeni bir varyant yok

HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre ilk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Delta mutasyonundan daha hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var" açıklamasında bulunmuştu.

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde hızlı vaka artışlarına neden olurken, bu artışla ilgili olarak 'Delmicron' terimi ortaya atıldı.

Delta ve Omicron varyantının birleşiminden meydana geldiği iddia edilen Delmicron varyantının daha tehlikeli olabileceği iddia edildi. Ancak uzmanlar, Delmicron diye bir varyant olmadığını dile getirdi.

"VAKALARDAKİ MEGA ARTIŞ MUHTEMELEN DEMLİCRON DALGASIDIR" DEMİŞTİ

Hindistan'da Times of India'ya konuşan COVID-19 görev gücünün üyesi Dr. Shashank Joshi, Delmicron ile alakalı "Avrupa ve ABD'de Covid-19 vakalarındaki mega artış muhtemelen Delta ve Omicron varyantlarının bir kombinasyonu olan Delmicron dalgasıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu varyantın daha tehlikeli olabileceği kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

"DELMİCRON DİYE BİR VARYANT YOK"

Konuya ilişkin bir açıklama da ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan geldi. Prof. Dr. Unutmaz, "Delmicron diye yeni bir varyant yok" dedi.

Hint uzman Dr. Rakesh Kumar Mishra da Delmicron diye bir varyantın olmadığını belirterek, yeni bir varyantın ortaya çıkması halinde, DSÖ'nün yeni varyanta isim vereceğini söyledi.

Mishra, "Şu an bazı ülkelerde iki varyant nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bunlar; Omicron ve Delta. Ancak ikisi yeni bir varyant oluşturmuyor" diye konuştu.