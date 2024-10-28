Uzmanlardan Adana depremi açıklaması: "Adana adına faydalı depremlerdir"

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 20.07'de 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

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20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken deprem, Adana ve çevre illerde de hissedildi.

BUNLAR ADANA ADINA YARARLI DEPREMLERDİR

Depremden sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı depremler devam eder ve zamanla da azalır. Bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır" dedi.