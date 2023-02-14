Uzmanlar vatandaşlar hasar raporu alırken endişe ettikleri tahliye ve bina yıkım sürecinden de bahsediyor. Vatandaşlar deprem testini yaptırıp raporu görmek istiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde de aynı durum geçerli bu yüzden ikilem yaşanıyor.
Riskli binalara çürük raporu veriliyor ve 60 gün içinde binanın elektrik ve suyu kesilerek tahliye işlemi yapılıyor ve bina yıkılıyor. Bu yüzden insanlar testleri yapmaktan kaçınıyor.
Ancak vatandaşlar özel kuruluşlardan bilgi amaçlı deprem dayanıklılık raporu talep edelerse, aynı incelemeler yapılıyor ve konuşularak binanın durumu anlatılıyor. Bu şekilde bilgi amaçlı başvurulduğunda ve rapor istendiği için 60 gün sınırlaması getirilmiyor.