BİNA SAĞLAMLIK TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULMALI?

Binaların sağlamlığını kontrol ettirmek için bir diğer ve güvenilir seçenek ise deprem testi yaptırmak. Belediye ve diğer kuruluşlara başvurarak bina deprem testi yaptırılabilir.

Başvuru sonrası yetkililer binayı kontrol ediyor ce detaylı inceleme sonrası uzman şirketlere yönlendiriyor. Yapılan inceleme sonrası binada riskli bir durum varsa rapor hazırlanıyor ve gerekli işlemler yapılıyor.