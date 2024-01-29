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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmayın! Anksiyeteyi tetikleyen bu 7 davranıştan uzak durun!

        Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmayın! Anksiyeteyi tetikleyen bu 7 davranıştan uzak durun!

        Anksiyete, modern yaşamın getirdiği stres faktörleriyle birlikte pek çok kişinin mücadele ettiği bir sorundur. Sabah rutininiz ise  günün geri kalan kısmını etkileyen önemli bir faktördür. Bazı sabah aktiviteleri, anksiyete seviyelerinizi artırabilir ve gün boyunca sizi olumsuz etkileyebilir. İşte anksiyetenize kesinlikle zarar verebilecek 7 sabah aktivitesi:

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:46
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        • 1

          Günümüzde birçok insanın yaşadığı anksiyete sorunu, genellikle günlük alışkanlıklarımızdan kaynaklanabilir. Sabah rutinlerimiz, günün geri kalanını etkileyen önemli bir faktördür ve bu nedenle anksiyete düzeylerimizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı sabah aktiviteleri, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde anksiyetemizi artırabilir. İşte uzmanlar tarafından yapılmaması önerilen 7 sabah aktivitesi!

        • 2

          Uykusuz Kalmak

          Yetersiz uyku, anksiyete seviyelerini artırabilir. Sabahları yataktan erken kalkmak yerine düzenli ve yeterli bir uyku almak, gününüze daha pozitif bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

        • 3

          Telefonla İlgilenmek

          Sabahları ilk iş olarak telefonunuza sarılmak, e-posta veya sosyal medya güncellemelerine göz atmak anksiyeteyi artırabilir. Telefonunuza odaklanmak yerine gününüzü daha sakin bir şekilde başlamayı deneyin.

        • 4

          Çok Hızlı Kahvaltı Yapmak

          Aceleyle yapılan kahvaltılar, vücudu ve zihni gerektiği gibi hazırlamadan güne başlamak anlamına gelebilir. Daha sakin bir kahvaltı yapmak, anksiyete seviyelerinizi düşürebilir.

        • 5

          Duygusal Haberlere Odaklanmak

          Sabahları duygusal haberlere odaklanmak, stres seviyelerinizi artırabilir. Haberleri daha geç bir saatte takip etmek veya güne pozitif bir başlangıç yapmak için başka aktivitelere yönelmek daha iyi bir seçenek olabilir.

        • 6

          Gelecek İle İlgili Endişe

          Sabahları gelecekle ilgili endişelere odaklanmak, anksiyeteyi artırabilir. Anın tadını çıkarmak ve günlük hedeflere odaklanmak, endişelerinizi azaltabilir.

        • 7

          Dengesiz Nefes Alıştırmaları

          Yetersiz veya hızlı nefes almak, anksiyeteyi artırabilir. Sabahları birkaç dakika derin nefes alıştırmaları yapmak, gününüze sakin bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

        • 8

          Çok Fazla Kafein Tüketmek

          Kafein, anksiyete semptomlarını şiddetlendirebilir. Sabahları aşırı miktarda kafein tüketmekten kaçınmak veya daha sakin içecekleri tercih etmek, anksiyetenizi azaltabilir.

          Kaynak: HuffPost

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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