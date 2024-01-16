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        Haberler Sağlık Uzmanlar öneriyor! Bu yöntemler gaz ve şişkinliğe birebir!

        Uzmanlar öneriyor! Bu yöntemler gaz ve şişkinliğe birebir!

        Gaz ve şişkinlik, pek çok kişinin günlük yaşamını etkileyen yaygın sorunlardan biridir. Ancak, uzmanların önerdiği pratik çözümlerle bu rahatsız edici durumla başa çıkabilmek mümkündür. İşte  gaz problemlerine ve şişkinliği en aza indirecek doğal yöntemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:15
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        • 1

          Gaz sancısı ve şişkinlik günlük hayatta olumsuzlukları da beraberinde getirir. Tüketilen yiyecek ya da içecekler, hareketsiz yaşam gibi etkenlerle ortaya çıkabilen bu rahatsızlıkları doğal yöntemlerle en aza indirmek mümkün. İşte gaz sancısı ve şişkinliğe iyi gelen yöntemler...

        • 2

          PAPATYA ÇAYI

          Bir bardak suyun içerisinde demlenen papatya çayının gaz sancılarına ve şişkinliğe iyi geldiği bilinir. Bunun yanında papatya çayı sakinleştirerek uyuma kolaylığı da sağlar.

        • 3

          ZENCEFİL ÇAYI

          Kaynayan suyun içerisine küçük bir dilim kök zencefil atılır ve 5 dakika kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilebilir. Bu yöntemin özellikle yemeklerden 2 saat sonra içilmesi şişkinlik ve gaz sancılarına iyi gelecektir. Mutlaka taze tüketilmesi önerilir.

        • 4

          NANE ÇAYI

          En faydalı çaylar arasında yer alan nane çayı tüketildiğinde mideyi rahatlatır, şişkinliğin azalmasında yardımcı olur ve gaz sancılarının önüne geçer. Bir bardak kaynar suyun içerisinde demlenen nane çayı özellikle gaz sancılarında sıkça tercih edilir.

        • 5

          KEKİK ÇAYI

          Birçok faydası olduğu bilinen kekik, çay olarak tüketildiğinde gaz problemlerine iyi gelir. Kekik çayı demlerken miktara önem gösterilmelidir fazla kekik kullanmak çayın tadını acılaştırır ve içilemeyecek bir hale getirir.

        • 6

          ELMA SİRKESİ

          Elma sirkesi hazımsızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Ilık bir bardak suyun içerisine atılan bir yemek kaşığı elma sirkesi mideyi rahatlatarak oluşabilecek gaz sancılarının da önüne geçer.

        • 7

          KARBONAT - LİMON

          Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ve bir adet limonun suyu eklenir ve köpüklenmesinin ardından su ilave edilir. Bu yöntem biriken gazın çıkarılmasına yardımcı olarak kişiyi rahatlatır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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