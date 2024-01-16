Uzmanlar öneriyor! Bu yöntemler gaz ve şişkinliğe birebir!

Gaz sancısı ve şişkinlik günlük hayatta olumsuzlukları da beraberinde getirir. Tüketilen yiyecek ya da içecekler, hareketsiz yaşam gibi etkenlerle ortaya çıkabilen bu rahatsızlıkları doğal yöntemlerle en aza indirmek mümkün. İşte gaz sancısı ve şişkinliğe iyi gelen yöntemler...