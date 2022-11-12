Misafire ayıp olmasın diye bunu yapıyorsanız dikkat!

Okulların açılmasıyla birlikte artan hastalıklara karşı maskelerin hem bağışıklığı koruduğunu hem de bulaş riskini azalttığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, “Havaların soğuması, okulların açılması ve mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı, grip, nezle, zatürre, orta kulak iltihabı, faranjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını bu dönemde çok sık görmeye başladık. Genel semptomlar olarak, ateş, halsizlik ve burun akıntısıyla başlıyor ilerleyen günlerde de kimi zaman hırıltı ve hışırtı ile kimi zaman öksürükle hastalarımız bu dönemlerde bize sıklıkla başvuruyorlar. Özellikle bu dönemde korunma yollarında maskelerden faydalanabiliriz. Maskeler hem bağışıklığımızı koruyup hem de damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bulaş riskini azaltmaktadır” dedi.
Bununla birlikte sınıfların ve evlerin sık sık havalandırılmasının, toplu oyun alanlarına gitmekten mümkün olduğunca kaçınmanın çocukları hastalıklardan korumaya yönelik başlıca tedbirler olduğunu belirten Dr. Tanır, hastalık başlangıcında ateş dirençli gidiyorsa ve öksürük artıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini de vurguladı.
"BEBEKLERİ ÖPMEK AĞIR HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR"
Hastalık taşıyan insanların küçük bebekleri öptüğünde ağır hastalıklara sebebiyet verebileceğini dile getiren Dr. Tanır, “Yenidoğanların ve hatta 1 yaşına kadar bebeklerin bağışıklık sistemi güçlü olmayabilir. Özellikle prematüre bebeklerde savunma sistemi yeterince gelişmediği için, zamanında doğan bebeklerde ise yine özellikle ilk aylarda ağız ve tükürük temasından korumak gerekir. Ne yazık ki kültürümüzde öpmek çok yaygın ama küçük bebekleri öpmeyelim. Hele ki hastalık taşıyan kişiler ufak bebekleri öptüğünde ağır hastalıklara sebebiyet verebilir. Anne babaların da çekinmeden bunu anlatabilmesi gerekiyor. Ayıp olmasın diye çocuğunuzun sağlığını riske atmayın. Bebekleri riske edecek öpücüklerle değil belki uzaktan sevmek en güvenlisi” diye konuştu.
"BİR NUMARALI KURAL ELLERİ YIKAMAK"
Dr. Tanır, çocuklu evlerde alınabilecek tedbirleri ise şu şekilde sıraladı: “Özellikle bebek küçükken kalabalık misafir kabul etmeyelim. Sadece dışarıdan gelen misafirlerin değil bebeğe bakım veren kişilerin de el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bir numaralı kurallarımızdan birisi el hijyenidir. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. İstirahat etmeye dikkat edelim. Bol C vitamini tüketmeyi ve kış çaylarını dönem dönem içmeye dikkat edelim.”
Bebeklerde viral enfeksiyonların “huzursuzluk, iştahsızlık, hafif ateş, burun tıkanıklığı ve çoğu kez buna bağlı uyku sorunları, zaman zaman ishal ve kusma” gibi belirtiler gösterebileceğinden bahseden Dr. Tanır, böyle bir gözlemi olan anne babaların panik yapmadan çocuğun doktoruyla temasa geçmeleri gerektiğini söyledi.
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