Domates gribine karşı uyarı!

Mayıs ayından bu yana Hindistan'ın 4 eyaletinde 100'ün üzerinde domates gribi vakası kaydedilirken, virüsün Covid'e benzer semptomlarının olması ve Çin'den sonra 1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde görülmesi küresel salgın endişelerini artırdı
82 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ
Op. Dr. Mustafa Çakır, "Hindistan Sağlık Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada özellikle ülkenin güneyindeki Kerala eyaleti başta olmak üzere 4 eyalette 82 çocukta görülen hastalığın doğudaki Odisha eyaletinde de ortaya çıktığını ve 26 kişide daha tespit edildiğini duyurdu. Son derece hızlı bulaşan domates gribinin okulların açılmasıyla büyük bir salgına dönüşmesinden endişe ediliyor" ifadelerini kullandı.
Çakır, hastalığın el, ağız ve ayak hastalığının bir çeşidi olduğu düşünülse de bu konuda araştırmaların henüz tamamlanmadığını aktararak, şunları kaydetti: "Bununla birlikte Covid-19 pandemisinin korkunç deneyimi nedeniyle salgını önlemek için ihtiyatlı davranılmalı. Zira, kendi kendini sınırlayan bu hastalığı tedavi edecek özel bir ilaç bulunmuyor. Domates gribi, Covid-19'a benzer belirtilerle seyrediyor. Yüksek ateş, boğaz, vücut, kas eklem ağrıları gibi semptomlarla başlıyor. Ardından ciltte kırmızı döküntülerle ilerliyor. Kırmızı lekeler domatese benzediği için hastalık bu adı aldı. Hastalık 1 ila 9 yaş arası çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde görülüyor."
"YAKIN TEMASTAN KAÇININ"
Çocuklarda gözlenen ilk semptomların yüksek ateş, kızarıklık ve eklemlerde yoğun ağrı özellikleriyle Chikungunya hastalığının semptomlarına da benzediğini aktaran Op. Dr. Çakır, şu bilgileri verdi: "Domates gribi, adını vücutta yavaş yavaş domates boyutuna ulaşan kırmızı ve ağrılı kabarcıkların ve bu lezyonların soyulup patlaması temelinde alıyor. Bu kabarcıklar, genç bireylerde maymun çiçeği virüsü ile görülen lezyonlara benziyor. Ayrıca domates gribinde ciltte döküntüler de görülebiliyor. Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, ateş, sıvı kaybı, eklemlerde şişme, vücut ağrıları ve Dang hummasında görülenlere benzer yaygın semptomlar bulunuyor. Bu semptomları olan çocuklarda Dang, Chikungunya, Zika virüsü, Varicella-zoster virüsü ve Herpes tanısı için moleküler ve serolojik testler yapılır, bu hastalıkların ekartasyonu sonucunda domates virüsü tanısı konulur. Hastalığın bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar ölüm vakalarının bildirilmediği virüsün aşısı veya ilacı yok. Öncelikle izolasyon, bol sıvı alımı, ateş ve ağrı için semptomatik ve destekleyici tedaviler uygulanıyor. Yakın temasın önlenmesi, temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi ve kişisel eşya kullanımı hastalığın önlenmesi açısından önem taşıyor."
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