"Omicron varyantı aşıya dirençli"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen ile yeni varyantın etkileri ve yayılma durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
2 DOZ AŞIYA GÜVENMESİNLER
Türkiye’de 2’nci doz aşı oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Esen, “Ancak vatandaşlarımız, 2 doz tam aşı yaptırdım diye güvenmesinler, ivedilikle 3’üncü doz aşılarını yaptırsınlar” uyarısında bulundu. Esen, ABD’nin de yetkili kurulu CDC’de tam aşılama kriterini 2’den 3’e çektiğini duyurduğunu hatırlattı.
Sağlık Bakanlığının da bu konudaki önlemleri artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlem Esen, ikinci konu da Omicron’un içerde yani kapalı mekanlarda da hızlı yayılması olduğuna işaret etti. Esen, İngiltere’nin, yılbaşı kutlamalarının iç mekanlarda yapılmayacağını da hatırlattı.
“SEPTOMLAR DAHA AZ, İNSANLAR COVİD OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORLAR”
Prof. Dr. Özlem Esen, Omicron’a bağlı ölümlerin daha az olduğu bilgilerini de paylaştı. Bunun en aşılı bir toplum olunmasına bağlayan Esen, “Ancak Güney Afrika’dan yeni gelen veriler aşılanmamış, yaşlı veya kronik kalp hastalığı olanların yoğun bakım yatış ve ölüm oranlarının yüksek olduğu yönünde. Olumlu tarafı ise bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde görülen ‘miyokardit’ yani kalp kas hasarının Omicron ile daha az olduğu” dedi.
Prof. Dr. Özlem Esen, “Bu varyant akciğerde ve soluk borusunda 70 kat daha fazla ürüyor. Ancak semptomlar çok daha az. İnsanlar, tam da grip ve nezle durumlarının yaşanabileceği bu mevsimde Covid 19 geçirdiklerini düşünmüyorlar. Hızlı yayılmasının biraz da nedeni bu. İngiltere’de Omicron varyantını oranı yüzde 80’lere ulaştı. Bu durumu çok endişe verici buldular. Rahat davranılmaması gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Bu bir ders gibi oldu aslında” açıklamalarında bulundu.
Diğer yandan Pfizer Biontech’ten 2024 yılında Covid 19 artık endemik olacak bilgisi geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Esen, “Buna göre Covid 19’un yerel bölgelere, aşılamanın daha düşük olduğu ülkelerde devam edeceğini umabiliriz. Dilerim bu günleri de yaşarız” dedi.
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