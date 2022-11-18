Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvurularını 26 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında tamamlayan adaylar, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek sınav için bekleyişe geçti. Sınava katılım gösterecek adaylar yazılı sınav konuları ve soru dağılımının nasıl olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki Uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...