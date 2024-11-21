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        Haberler Gündem Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü - Güncel haberler

        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

        Iğdır'da Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra jandarmaya giden Bağcı, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:29
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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        Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalledeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü.

        Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı’ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        TESLİM OLDU

        Esra Bağcı'yı olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Bağcı gözaltına alınırken, Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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