Üzerine TV düşen minik Ferhat kurtarılamadı

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Ceylanpınar ilçesi kırsalında Yukarıdurmuş Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Ferhat, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ferhat'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.