Uzayda yemek bir başkadır! Astronotlar nasıl beslenir?

ASTRONOTLAR UZAYDA NASIL BESLENİYOR?

İnsanların günlük yaşamlarında yaşlarına ve kilolarına göre değişiklik gösteren makro ve mikro besinlere ihtiyaç duyar. Makro besinler karbonhidrat, protein ve yağ bileşenlerini kapsar. Mikro besinler ise mineral ve vitaminleri kapsar. Ancak astronotlar yanlarında birçok malzeme götürüp orada pişiremez bu nedenle öğünler basit ama fazlasıyla besleyici olmalı. Örneğin 1961 - 1966 yılları arasında gerçekleştirilen bir uzay görevinde vakumlu poşetlerin içerisinde tavuk, pastırma, kraker, çikolata ve ananas görülmüş. 1968 - 1972 yılları arasında yapılan Apollo görevleri için hazırlanan yemekler ise hindi, çikolata, toz karbonhidrat olmuş.