Bilinmeyen cisim 18 dakikada bir sinyal gönderiyor

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Evrendeki uzay dalgalarını araştıran gök bilimciler devasa bir enerji yayan, daha önce görmekdikleri bir cisme rastladı.

Mart 2018'de tespit edilen uzay nesnesinin, güçlü bir manyetik alana sahip nötron yıldızı veya ölü bir beyaz cüce kalıntısı olabileceği düşünülse de bilim insanları bambaşka bir şey olma ihtimalini de gözardı etmiyor.

Nature dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışmaya ilişkin konuşan astrofizikçi Natasha Hurley-Walker, "Bu nesne, gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıkıyor ve kayboluyordu. Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Biraz da ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yapan hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ve yaklaşık 4.000 ışıkyılı uzaklıkta yani bize çok yakın. Galaktik arka bahçemizde gibi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan haber sonrası komplo teorisyenleri bunun 'dünya dışı yaşama' ait olduğunu öne sürse de uzmanlar böyle bir anlam taşımadığını, araştırmaların ise sürdüğünü belirtti.