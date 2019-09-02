02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir Türk astronotun uzaya gönderilmesi için Moskova-Ankara hattındaki ilk temasın başlatıldığı öğrenildi.
Erdoğan-Putin görüşmesinin sürpriz önerisi olarak gündeme gelen uzaya Türk astronot yollanması fikri için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Rusya, Türk astronotu turist olarak uzaya gönderecek. Rus diplomatik kaynaklar, Rusya Uzay Eğitim Merkezinin çalışmalarını ve görüşmelerini başlattığını ifade ederek, bir Türk astronotun profesyonel olmayan bir turist katılımcı olarak altı aylığına bir uzay uçuşu yapmak üzere eğitilmesi için hazırlık çalışmalarına başlattığını belirttiler.
Kaynaklar, önceki gün Türk astronotların eğitimi ile ilgili ilk görüşmelerin başlatıldığını, görüşmelerin henüz yol rotasını düzenleme işinin başlangıç aşamasında olduğunu belirttiler. Yetkililer, ilk aşamada söz konusu yolculuğun adaylarını seçeceklerini ve seçilen şahısın, bir uzay turisti olarak hazırlık kursuna başlatılacağını belirttiler.
Rusya dışından gelen vatandaşların hazırlanması ile ilgili bu merkezin önceki deneyimlerine değinen kaynaklar, şimdiye kadar Rusya Uzay Eğitim Merkezi'nde 100’ü aşkın yabancı uyruklu profesyonel veya turist astronot eğitimi aldığına vurgu yapıyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yaptığı son ziyarette MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Roscosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin ile görüşmüş, Bu görüşmede Rogozin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne işaret ederek, “Biz, Türkiye’de Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir Türk astronotun uzaya gönderilmesini öneririz. Uzay Eğitim Merkezi, bu konuda iş birliği yapmaya hazır.” mesajını vermişti.
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