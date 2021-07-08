Passengers (Uzay Yolcuları) filmi 2016 yılının sonunda vizyona girerek izleyici ile buluştu. 110 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Passengers 303 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin özgün senaryosu Jon Spaihts tarafından yazıldı. İşte Passengers filminin detayları...

PASSENGERS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

PASSENGERS OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Morten Tyldum'un oturduğu Passengers filminin oyuncuları arasında Jennifer Lawrence, Chris Pratt ve Michael Sheen yer alıyor.