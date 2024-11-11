Uzak Şehir oyuncuları ve konusu: Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Uzak Şehir, ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler Uzak Şehir oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi; Kanada'dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini konu ediniyor. Peki, Uzak Şehir oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
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Uzak Şehir, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrolde buluşturan Uzak Şehir oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapım, Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak. Peki; Uzak Şehir konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
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UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, ilk bölümüyle 11 Kasım Pazartesi akşamı başlıyor.
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UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir dizisi; ktidar savaşı, aşk ve aile bağlarını konu alıyor. Dizi, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın Suriye sınırındaki bir köyde verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Bölgedeki aşiret kavgaları, feodal bağnazlıklar ve güçlü aile bağlarıyla tanışan Alya, bir yandan gizlenmiş gerçeklerle yüzleşirken diğer taraftan oğlunu kurtarmanın yollarını arıyor.
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İşte dizinin konusu;
Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir.
Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.
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Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez.
Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.
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UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun,Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer.
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UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uzak Şehir dizisinin çekimleri Mardin ve Midyat’ın tarihi atmosferinde devam ediyor.
Dizi, Mardin’in Suriye sınırındaki bir köyde geçiyor.
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UZAK ŞEHİR 1. BÖLÜM ÖZETİ
Kanada’da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya’nın hayatı, kocası Boran’ın ani ölümüyle altüst olur.
Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin’e getirmesi, Alya’yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır.
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Kocası Boran’a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada’ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır.
Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.
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