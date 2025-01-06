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        Haberler Bilgi Magazin Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı 6 Ocak 2025

        Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Uzak Şehir yeni bölüm izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Normalde 6 Ocak Pazartesi günü Uzak Şehir 9.bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Kanal D yayın akışında yeni bölüm bulunmuyor. Peki Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:36
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        • 1

          Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Uysal’ın yer aldığı dizinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yapımın sıkı takipçileri Uzak Şehir bu hafta var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 9. bölümü beklenen yapım için Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        • 2

          UZAK ŞEHİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

          6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol edildiğinde bugün 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

          UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Uzak Şehir 9. bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir.

          6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir- TEKRAR

          23:15 Tomris

          02:00 Zalim İstanbul

          04:30 Kuzey Güney

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