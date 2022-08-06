Uyuz Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Uyuz Belirtileri ve Tedavisi

Kaşıntıya ve deride döküntüye sebebiyet veren uyuz hastalığı akarların dişilerinin yumurtalarını deri üzerine bırakması ile ortaya çıkar. Uyuz hastalığı hızlı bir şekilde bulaşım gösteren bir hastalık değildir. Bunun nedeni uyuz akarının çok yavaş bir şekilde hareket etmesidir. Özellikle aynı yastık yatak ve yaşam alanlarını kullanan kişilere arasında yayılımı görülür. Sarılma ve el tokalaşma gibi durumlarda bulaşım az görülür. Peki, uyuz hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte merak edilen detaylar.

Uyuz Hastalığı Nedir?

Uyuz hastalığını tıp dilindeki adı sarcoptes scabiei’dir. Uyuz hastalığı neden olur? sorusu da halk arasında merak edilen konuların arasında yer almaktadır. Bu hastalık sekiz bacaklı akarlardan insanlara ve hayvanlara bulaşır. Bu akarların dişileri yumurtalarını deri üzerine bırakır. Deri üzerine bırakılan bu dişi yumurtaları da kaşıntıya sebep olur.

Uyuz Nasıl Bulaşır?

Uyuz akarları hızlı bir şekilde bulaşım göstermez. Bunun nedeni uyuz akarının çok yavaş hareket etmesidir. Bu yüzden dışarıda selamlaşma ve tokalaşma sırasına kişilerin başka birine uyuz bulaştırma ihtimali düşüktür. Ancak aynı evi ya da eşyaları paylaşan kişiler arasında uyuz akarlarının bulaşması kaçınılmazdır. Özellikle aynı koltukta oturan, aynı yatağı ve yastığı paylaşan kişiler arasında yayılım hızlı gözükür.

Uyuz Belirtileri

Uyuz hastalığı yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında sıkça görülür. Anaokullarında uyuz hastalığı vakalarına sık rastlanır. Burada öğle aralarında yastıklarını ya da battaniyelerini kullanan çocuklar arasında uyuz akarı geçişine rastlanabilir. Uyuz belirtileri ise şunlardır:

Uyuzda gün boyu kaşıntı şikayeti kendini gösterir ancak özellikle gece bu şikayetlerde artış yaşanır.

Cildin genelinde olsa da özellikle parmak arasında beyaz kısa çizgiler meydana gelir.

Sıcak duş altında kaşıntı seviyesi artış gösterir.

Akarların yumurtalarını bıraktığı yerlerde siyah nokta ve akneye benzer birikimler meydana gelir.

Deri üzerinde bezeye benzeyen, içinde sıvı olan lezyonlar oluşabilir.

Cildin genelinde döküntü, kızarıklık meydana gelir.

Uyuz Tedavisi

Uyuz bulaşan kişiler uyuza ne iyi gelir? sorusunu sorar. Uyuz tedavisi kendiliğinden geçer mi? sorusu da halk arasında sıkça sorulur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki uyuz kendiliğinden geçen bir hastalık değildir. Yoğun kaşıntı ve deride döküntüye yol açtığı için belirtiler gözüktüğü andan itibaren doktora başvurulmalıdır. Uyuz hastalığı tedavisinde kremler ve losyonlar kullanılır. Bu kremler ve losyonların içeriğinde sülfirik, permatin, krotamiton, benzonat ve benzil bulunmaktadır. Bu ilaçların kullanımı ile 3 güne kadar uyuz hastalığı tedavisi tamamlanabilir. Bunun yanı sıra tuzlu su da uyuz akarlarının ölmesinde etkilidir. Kişiler evde tuzlu su ile vücutlarını yıkayarak uyuz hastalığına çare bulabilir. Ancak cildi hassas olan kişiler tuzlu su uygulamasını kullanmamalıdır.

Uyuz Hastalığı Bulaşıcı Mı?

Uyuz hastalığı temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Anca bu bulaşma dışarıda kısa süreli sarılma ve tokalaşmalar ile gerçekleşmez. Akarlar yavaş hareket ettiği için kısa sürede deriden farklı bir deriye geçiş sağlayamaz. Ancak aynı evin içinde ve cilde temas eden aynı eşyaları kullanan kişiler arasında bulaşır.