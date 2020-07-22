Deri altına yerleşen bir tür parazit nedeniyle oluşan kaşıntılı bir hastalıktır. Ancak mikroskop yardımıyla görülen bir böcektir. Bulaşıcı bir hastalıktır. Genelde; kollar, eller, kasık, koltuk altları, karın bölgesi ve parmak aralarında ortaya çıkar. Kaşınmak bazen iltihaba neden olabilmektedir. Uyuz pislikten oluşmaz temiz ortamlarda da üreyebilir. Sonbahar ve kış aylarında daha çok görülür; özellikle kalabalık toplumun iç içe olduğu yerlerde daha çok ortaya çıkar. 15 yıl boyunca salgın olarak ilerler ve 15 yıl durulur ve sakinleşir. Böceğe karşı direncin oluşmasıyla bu durum oluşur.

İnsan derisinde yaşayan böcek; derinin altında tüneller açarak, burada üreme yapar. Deride kabarma ve kıl diplerinde iltihap oluşturur. Vücuda girdiği 15 günlük sürede her yere yayılır ve deri yüzeyine çıkar. İnsandan insana çok sık olarak bulaşarak salgın halini alabilir. Kullanılan eşyalardan dahi geçiş yapabilir.

Uyuzun belirtileri nelerdir?

Geceleri daha çok ortaya çıkan kaşıntılar görülür. El, göbek ve parmak aralarında sıklıkla kaşıntı oluşur. Genital bölge, kalçalar ve bacaklarda kaşıntıyla beraber yaralar oluşmaya başlar. Yüz, göğüs ve sırtta kaşıntı oluşmaz. Bebeklerde tüm vücutta kaşıntı oluşabilmektedir. Deri altında oluşturduğu tünellerin üstünde siyahlıklar kir oluşturarak ortaya çıkar. Uyuzun görülmesiyle kırmızı, sulu kabarcık ve döküntüler görülür. İlerlemesi halinde; pullanma ve kabuklanma ortaya çıkar.

Uyuz hastalığı nasıl geçer?

Tedavi şekli kolay olan bir hastalıktır. Banyo yapılarak krem tatbik edilir. Sonrasında gece krem sürülerek sabahları yıkanmak gereklidir. Krem kuru cilde tatbik edilmelidir. 8-10 saat arası kremlerin vücutta kalması sağlanır.10 gün süreli bu şekilde tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında bazı solüsyonlar kullanılarak da geçmesi mümkündür. Haftada bir kez uygulanan bir işlemdir. Hamile, emzikli anneler ve bebeklere uygulanmaz. Yakın temas halinde olan herkes bu tedavi içerisinde yer alır. Kullanılan eşyalarda yıkanıp temizlenmelidir. Hastaya ait her şey sıcak suyla strilize edilerek yıkanması gerekir.