'Uyuyan Güzel' sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli ürünlerinden 'Uyuyan Güzel' balesini sahneledi

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin henüz yazılmamış bir müzik üzerine tasarladığı 'Uyuyan Güzel' balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. 'Prenses Aurora'yı Büşra Ay, 'Prens Florimund'u Erhan Güzel, 'Carabosse'u İlke Kodal, 'Leylak Perisi'ni Melike Koper, 'Prenses Florine'i Ami Naito' ve 'Mavi Kuş'u Hasan Topçuoğlu dans etti.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan 'Uyuyan Güzel', Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde aralık ayında 4 kez sahnelenecek.

Koreograf: M. Petipa

Sahneye Koyan ve Düzenleyen: Ayşem Sunal Savaşkurt

Orkestra Şefi: Roberto Gianola

Dekor Tasarımı: Adnan Öngün

Kostüm Tasarımı: Çimen Somuncuoğlu

Işık Tasarımı: Önder Arık

Pyotr İlyiç Çaykovski (1840 - 1893)

Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi. Senfoni, opera, bale, enstrümantal ve oda müziği ile şarkı gibi birçok tarzda eser üretti. Günümüz klasik müzik repertuvarında yer alan en popüler konser ve gösteri müziklerini yazdı. Bunların arasında 'Kuğu Gölü', 'Uyuyan Güzel', 'Fındıkkıran' bale müzikleri, '1812 Uvertürü' ve Yevgeni Onegin opera müziği sayılabilir.

Pyotr İlyiç Çaykovski orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Müziğe karşı erken yaştan itibaren yatkınlık göstermesine rağmen devlet memuru olmak için eğitim almıştır. Ailesinin istememesine rağmen müzik alanında kariyer yapmayı seçerek 1862'de Sankt Peterburg Konservatuvarı'na girdi ve 1865'de buradan mezun oldu. Bu formel, Batı'ya yönelik eğitim Çaykovski'yi döneminin Rus Beşleri olarak bilinen ve genç Rus bestecilerden oluşan ulusalcı akımından ayırdı.

Her ne kadar önemli başarılara imzasını atmış olsa da duygusal anlamda kendini hiçbir zaman güvende hissetmemiş ve yaşamı boyunca kişisel krizlerle karşılaşmış ve dönem dönem depresyona girdi. Özel hayatındaki hengâmeye rağmen ününü günden güne artırmış, Çar tarafından yaşam boyu maaşa bağlanmış ve dünya çapında konser salonlarında eserleri takdir görmüştür. 53 yaşında ani ölümüne kolera salgınının sebep olduğunu söylense de bazı kaynaklar bunun intihar olduğunu ileri sürüldü.

Dünya üzerinde konser izleyicileri arasında çok popüler olmasına rağmen Pyotr İlyiç Çaykovski zaman zaman eleştirmenler, müzisyenler ve besteciler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Ancak günümüzde önemli bir besteci olduğu konusunda artık bir şüphe kalmadı. 20'nci yüzyılın başında ve ortalarında batılı eleştirmenler Çaykovski'nin müziğini bayağı bulmuşlar ve gerisinde bir düşüncenin yatmadığını öne sürmüşlerdir. Ancak bu küçümseme zamanla ortadan kayboldu.