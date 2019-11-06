6 kilogram esrar ele geçirildi

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde Kömürhan yol köprüsünde yol kontrol uygulaması yaptı. İcra edilen arama faaliyeti kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 4 Pakistan, 2'de Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 Afganistan uyruklu şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan arama sonucunda şüphelilerin montunun içine dikilmiş ve çantalarının içine gizlenmiş vaziyette 6 kilogram sıkıştırılarak plaka haline getirilmiş toz esrar (plaka esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.