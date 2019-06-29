'Kullanıcıyım' savunması

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre olay Başkent'te meydana geldi. Narkotik şube ekipleri H.B.Ö'nün şehir dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri satışa sunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin Çankaya ilçesinde bulunan ikametini izlemeye alındı.
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Gece saatlerinde elinde şeffaf bir poşetle ikametten çıkan H.B.Ö'nün kısa bir sonra ekipler tarafından durdurularak, üzeri aranmak istedi. Ancak elindeki poşeti atan şüpheli kaçmaya başladı. Ama kısa sürede yakalandı. Poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
KOMİSER YARDIMCISININ İSMİNİ VERDİ
Şüpheli ilk ifadesinde uyuşturucu maddelerin komiser yardımcısı olan ev arkadaşı olan E.Ö.'nün şehir dışından getirdiğini, kendisinin de satışını yaptığını söyledi.
EVDE HASSAS TERAZİ VE UYUŞTURUCU
Ekipler söz konusu evde arama yaptı. Aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışında kullanılan kilitli poşet ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Daire Başkanlığı'nda görevli olduğu tespit edilen Kosimer Yardımcısı E.Ö. görev için gittiği İstanbul'dan aracı ile dönerken, kent girişinde gözaltına alındı.
İFADE DEĞİŞTİRDİ
İki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanması talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda ilk ifadesini değiştiren şüpheli H.B.Ö., "Kafam bulanık olduğu için ilk ifademi hatalı verdim, düzeltiyorum. Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım, evde ele geçirilen hassas terazi kime ait bilmiyorum" dedi.
“KULLANICIYIM” SAVUNMASI
"Uyuşturucu satıcısı değilim, ama kullanıcısıyım" diyerek kendini savunan Komiser Yardımcısı E.Ö. İse "H.B.Ö. İle 8-9 yıldır tanışırız. 1 yıldır da ev arkadaşıyız. Uyuşturucu madde kullandığını biliyorum. Evde ele geçirilen hassas terazi de ona aittir. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.
TUTUKLANDILAR
Hakim Sezer Söylemez sorgularının ardından iki şüphelinin "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler, Sincan Cezaevi'ne konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!