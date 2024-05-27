Uyuşturucu taşımaktan tutuklanan Nicki Minaj özür diledi
Amsterdam'da uyuşturucu taşımaktan tutuklanan ve para cezasına çarptırılan Nicki Minaj, İngiltere'deki konserini veremediği için hayranlarından özür diledi
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Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle tutuklandığı için İngiltere konseri ertelenmişti. Minaj, hayranlarından özür diledi.
Sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, Amsterdam'da cezaevinde geçirdiği 6 saatin ardından İngiltere'nin Manchester şehrine ulaştığını söylediği açıklamasında, 'hafif uyuşturucu' suçundan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda tutuklanmasının haksız olduğunu savundu. Olayı telefonunu kullanarak canlı yayınlayan Minaj, söz konusu uyuşturucuların önceden yerleştirilmiş olduğunu, kendisine değil, korumasına ait olduğunu iddia etti.
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"BU DA GEÇECEK"
Havaalanı olayıyla ilgili çok fazla video kanıtı olduğunu, "avukatlarının ve Tanrı'nın onu bu durumdan kurtaracağını" öne süren Nicki Minaj, hayranlarına, "Lütfen, lütfen, lütfen en içten özürlerimi kabul edin. Kesinlikle bugün beni nasıl inciteceklerini biliyorlardı, ama bu da geçecek" şeklinde seslendi.
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Manchester konseri için en kısa zamanda yeni bir tarih belirleneceğinin sözünü veren şarkıcı, iptal edilen gösterinin tüm bilet sahiplerine ek bir bonus verileceğini söyledi ancak bunun ne olacağını açıklamadı.
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Nicki Minaj'ın olay esnasında polisle diyaloğunu gösteren video, sosyal medyada yayılmıştı. 41 yaşındaki şarkıcı, videoda, girmesi istenen polis aracına gitmek istemediğini söyleyerek, "Şu anda bir avukata ihtiyacım var" diyordu. Tüm karşı çıkmalarına rağmen şarkıcı, polis aracına girerken görülüyordu.
Nicki Minaj, Manchester'da vereceği konsere geç kalacağından endişelenmeye başladığını söylediğinde bir polisin onu mümkün olan en kısa sürede yetişmesi gereken yere götürmeye çalışacağına dair güvence verdiği duyuluyordu.
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350 EURO CEZA
'Pink Friday 2' adlı dünya turnesine devam eden rapçi, dün İngiltere'nin Manchester şehrinde konser verecekti. Ancak tutuklanma gerekçesiyle konser iptal edildi. Amsterdam'daki yetkililer önceki gün yaptıkları açıklamada, rapçinin "hafif uyuşturucu ihraç ettiği şüphesiyle" tutuklandığını ve para cezasına çarptırıldığını doğruladı. Şarkıcıya 350 euro ceza verildiği öğrenildi.
Öte yandan Amsterdam'da 5 gramdan fazla olmadığı sürece hafif uyuşturucu madde taşımak yasal.