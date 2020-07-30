Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sokak satıcısı tutuklandı - İSTANBUL

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Şişli ve Avcılar’da 27 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 790 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 10 bin 410 lira, 400 dolar ve 100 avro ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.