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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İHA'nın haberine göre, ihbarı değerlendiren ekipler, 5 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen bir kargo paketinin içinde pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Kargo paketinin aranma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
STEPNE'DEN 775 HAP ÇIKTI
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışmalarda bir araçta arama yapıldı. Ekipler, aracın stepne kısmında 775 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
BİLGİSAYAR ÇANTASINDA 2 KİLO 250 GRAM EROİN ELE GEÇTİ
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın bilgisayar çantasında 2 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. İHA'nın haberine göre, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar çantası içerisinde 10 paket halinde 2 kilo 250 gram metanfetamin ele geçirildi. Devam eden yol kontrol uygulaması faaliyetinde ise, başka bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin üzerinde ise 250 gram metanfetamin ele geçirildi. Toplam 2 kilo 500 gram metanfetamine el konulurken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
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