Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezasına İtiraz

Bir sürücü, uygulanan teknik ölçümün yanlış olduğunu düşünüyorsa, hemen bir sağlık kurumuna başvurarak orada uyuşturucu testi yaptırması önerilir. Bu test, sürücünün durumunu objektif bir şekilde belgelemekte ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmakta kritik bir rol oynar. Aksi takdirde, sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullanmadığını sonradan ispat etmesi zorlaşabilir.

Uyuşturucu tespit edilen sürücülerin ehliyetleri, beş yıl süreyle geçici olarak iptal edilir. Teknik cihaz ölçümüne izin verilmemesi durumunda bu süre iki yıla düşürülür. Ehliyetini geri alabilmek için sürücünün, araç kullanmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi ve öngörülen idari para cezalarının tamamını ödemiş olması şarttır. Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan ciddi ve etkili önlemlerdir.