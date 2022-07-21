Uyuşturucu baronu savcı, kuryeler polis çıktı!

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklanırken, zanlılardan 4’nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya çıktı. Adana Adliyesinde çalışan terör savcısının da polisleri sevk ve idare ettiği iddia edildi.
İHA'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim 2021 gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A.’nın kullandığı otomobil durduruldu.
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA YAŞANDI
Kimlik kontrolü sırasında zanlı polis memuru, uygulama noktasındaki polis memuruna kimliğini gösterdi. Ancak polis memuru zanlı Cumhur A.’nın aşağı inmesini isteyince zanlı polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği zanlı 20 kilometre kovalama sonrası, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı.
Kaza sonrası zanlı ile yanındaki eşi Nurcan A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur A. , görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Zanlının çarptığı Yasin Noyan ile birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Bu arada zanlının otomobilinde yeni doğmuş bebeğinin de olduğu da ortaya çıktı.
2 ZANLI HÂLÂ ARANIYOR
Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur A.'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur A. ile eşi Nurcan A., sorguya alındı. Cumhur A. ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhur A.’nın ifadesinde cebinde birkaç uyuşturucu hap olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, bu olayın izini sürmeye devam etti. Polisin yaptığı çalışmada Cumhur A.’nın kullandığı otomobilin Adana Adliyesi'nde terör savcısı olarak çalışan Cumhuriyet Savcısı Osman Y.’nin olduğunu ve daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan 3 polis memurunun daha işin içinde olduğunu belirledi.
Polis, bu tespitler üzerine 5 Temmuz 2022 günü yeniden operasyon yaparak 3 polis memuruyla birlikte 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurlarıyla birlikte 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 zanlı hala aranıyor.
Polis, iki operasyonda toplamda 45 kilo da eroin ele geçirdi. Polis yaptığı çalışmada örgütün fotoğrafını da ortaya çıkardı. Buna göre Aynı zamanda şüpheli polis memuru Cumhur A.’nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı Osman Y.'nin örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Osman Y. ile narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y.'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.
Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Y. olduğu, örgüt lider yardımcılarının Cahit K. ile Semiyan K. olduğu, narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis Cumhur A.’nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.
Konya merkezli Adana, Van, Hakkari, Antalya’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan aralarında 3 polis memurunun da olduğu 6 zanlı tutuklandı. İlk operasyonla birlikte aralarında Cumhur A.’nın olduğu 4 polis ile birlikte 14 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Savcı Osman Y. hakkında ise HSK’nın açtığı soruşturmadan sonra açığa aldığı öğrenildi.
HAREKET HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE ATLAMIŞTI
Bu arada Cumhur A.’nın daha önce İstanbul’da görev yaparken bir avukatı dövmekten hapis cezası aldığı öğrenildi. Cumhur A. ayrıca, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görev yaparken Turgut Özal Bulvarında torbacılara yapılan bir operasyonda polis arkadaşıyla birlikte hareket halindeki aracı durdurup zanlıları yakaladıkları için dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve dönemin Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın elinden ödül almıştı.
SİLAH KAÇAKÇILARI İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLADI
Ayrıca bir barda silah kaçakçılarının Cumhur A.’nın doğum gününü kutlamasından dolayı Cumhur A. Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine gönderilmiş, bir süre sonra tekrar Adana’ya dönmüştü. Şüpheli en son Doğankent Polis Merkezi'nde görev yapmaktaydı.
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