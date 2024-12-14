Uyuşturucu bağımlısı zihinsel engelli kişiye cinsel saldırıda bulundu

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 9 Aralık'ta, 5 gün önce yaşandı. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre bir minibüs, bir arazide park halindeyken, içeride yüzde 70 zihinsel engelli 18 yaşındaki B.B. ve onu minibüse getirdiği belirtilen 21 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Doğan A. bulunuyordu.

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MAHALLELİ MİNİBÜSE MÜDAHALEDE BULUNDU

Minibüs çevresindeki hareketlilik, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Doğan A.’nın, yüzde 70 zihinsel engelli B.B.’yi kandırarak minibüse götürdüğü ve burada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Durumdan şüphelenen mahalleli, minibüse müdahale etti.

TÜM BULGULAR MERCEK ALTINA ALINDI Panikleyen şüpheli, minibüsü terk ederek olay yerinden kaçmaya çalışırken mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs ve çevresinde detaylı bir inceleme yaptı. Alınan biyolojik svaplar, peçete, suç mahallinin izlerini açıkça ortaya koydu. Tüm bulgular incelemeye gönderildi. Şüpheli aranıyor.