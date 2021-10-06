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İstanbul Avcılar'da gece gizlice eve giren Mehmet Yıldız yanıcı ve yakıcı bir kimyasal maddeyi Yasemin Uzun Çelebi'nin üzerine döktü.

Yasemin Uzun Çelebi'nin sol gözü tamamen hasar gördü vücudunda 4. derece yanık oluştu, bedeni kemik ve eklemlerine kadar eridi.

Saplantılı bir şekilde genç kadına aşık olduğu bilinen Mehmet Çelebi'nin taciz ve tehditlerine dayanamayan Çelebi, şehir değiştirmeye karar vermişti ancak taşınmadan bir gün önce saldırıya uğradı.

Yasemin Uzun Çelebi yaşam savaşı verirken Mehmet Çelebi kaçtı ve hala aranıyor.