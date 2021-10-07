Uyurken dehşeti yaşadı! Yüzüne kimyasal madde döktü!

DHA

İstanbul Avcılar'da, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi (42) evinde uyurken, bir süreden bu yana arkadaşlık ettiği Mehmet Y. evine geldi.

YÜZÜNE YANICI MADDE DÖKTÜ

Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.

BİNA SAKİNLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Polis, şüpheli Mehmet Y.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

KADIN BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bölgede iş yeri bulunan Mahir Bovabi, "Gece geç saatte olay olduğunu duydum. Bir kadına büyük zarar vermişler. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi" dedi. Uzunçelebi'nin kimyasal saldırıdan dolayı bir gözünü kaybettiği belirtildi.