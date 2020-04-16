Uyku testi (polisomnografi) nasıl yapılır?

Solunum anında oluşan; kan oksijen düzeyleri, göz hareketi, beyin dalgaları (EEG),uykuda solunum durması ve oranı, vücut pozisyonu, EKG ( kalp elektrosu) ve kasların elektriksel aktivitesi ölçümlenir. Uyku testinin yapılmasının amacı; uyku bozukluklarının nedenleri ve oluşması hakkında bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır. Uyku testinde; kâbus görme durumları, uykuda konuşma, uyurgezerlik,anormal davranış hareketleri(parasomni),yatak ıslatma ve uyku anında bazı nöbetlerin olmasının tedavisi amacı ile yapılır.

Uyku Testi Nasıl Yapılır?

Uyku testleri özel bir uyku merkezinde yapılır.

Randevudan 2 saat önce merkeze gidilir.

Test yapılmadan alkol, uyku ilacı ve kafein alınmaz.

Normal uyku testi gece yapılır.,

Saçlı deriye, çeneye ve göz kapaklarına elektrotlar takılır. Uyurken takılı kalır.

Uyanıklık ve uyku halinde elektrotlardan gelen sinyaller kayda alınır.

Oluşan solunumun durmasının sayısı kaydedilir.

Horlama, oksijen alma tutarı, derin uyku zamanı ve bazı davranışlar gibi pek çok değer kaydedilerek ölçüm yapılır.

Test Yapılan Durumlar;

Uyku bozuklukları

Obstrüktif uyku apnesi(tıkayıcı uyku hastalığı)

Aşırı gürültülü horlama

Gündüz uyku hali

Uykuda nefesin kesilmesi

Narkolepsi

Huzursuz bacak sendromu

REM davranış bozukluğu

Huzursuz uyku