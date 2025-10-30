"Uydu görüntüleri Faşir'de toplu infaz yapıldığını gösterdi"

ABD'deki Yale Üniversitesi tarafından yayımlanan ve analiz edilen uydu görüntülerinden, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdikten sonra "toplu infazlar" yaptığının anlaşıldığı belirtildi.

Yale Üniversitesinin Halk Sağlığı Fakültesine bağlı İnsani Araştırmalar Laboratuvarı, son günlerde şiddetin tırmandığı Faşir kentine yönelik uydu görüntülerinin analiz edildiği raporunu yayımladı.

REKLAM advertisement1

Buna göre, 27 Ekim'de kaydedilen uydu görüntülerinde, HDK'ye ait çok sayıda aracın kentte sivillerin sığındığı bölgelerde devriye gezdiği ve sokakları kapattığı yer aldı.

REKLAM

HDK araçlarının yakınlarında farklı noktalarda kırmızı karaltıların görüldüğü görüntülere yönelik incelemeler, bu kırmızılıklar üzerinde kümelenmiş gerçek insan boyutlarında cisimlerin olduğunu ortaya koydu.

Sokaklara yer yer yayıldığı görülen bu karaltı ve cisim yığınlarının, cansız insan bedenlerinden oluştuğu, bunlara, bölgeye yönelik daha eski tarihli uydu görüntülerinde rastlanmadığı tespit edildi.

Görüntülerin, "HDK'nin Faşir'de toplu infaz yaptığına dair kanıt" niteliği taşıdığı belirtiliyor. Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı. *Fotoğraf: Airbus DS (AP aracılığıyla)