Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 3. son bölümünde; Sultan Melikşah’ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer’i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk’ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Uyanış: Büyük Selçuklu (@UyanisSelcuklu) October 12, 2020
Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer‘in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu’yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun’a açacak mıdır?
Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi’nin kapısını çalacaktır?
Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah’a yaklaşarak Terken’in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin’in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken’i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.
Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer’in Kınık Obası’ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer’i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu’da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah’ın, Kuvel Kalesi’yle ilgili yeni planları ne olacaktır?
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