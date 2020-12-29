Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dönemini anlatan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nefes kesen 14. bölümüyle dün akşam TRT 1 ekranlarındaydı. Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan Sabbah’ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer’i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer’in Seyduna’nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş’ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk’ü darp eden Sencer’e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk’ü ve Sencer’i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?
Terken’in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın akıbeti ne olacaktır?
Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş’ın annesi Leyla’nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla’yı bulabilecekler mi? Leyla’nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla’yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?
Şelemzar’daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken İlteber’in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal’ın darülhicreyi istemesi İlteber’i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal’a verecek midir?
Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah’ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah’ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Uyanış: Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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