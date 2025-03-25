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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam UTTS ücretlerinde indirim - İş-Yaşam Haberleri

        UTTS ücretlerinde 619 TL indirim

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) belirlenen ücretlerde indirim yapıldı. Darphane'den yapılan açıklamaya göre, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) bedeli için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli tarife uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:23
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        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) belirlenen ücretlerde değişikliğe gidildi.

        Darphane'den yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenleme 2025 yılının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş yılı olmasına istinaden hayata geçirildi.

        Buna göre, 25 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemle sınırlı olarak, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) bedeli için montaj hizmet bedeli ve KDV dâhil olmak üzere, 2025 yılı için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli ücretin uygulanmasına karar verildi.

        2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın almış, ödemesini yapmış ve montaj işlemlerini tamamlamış olan mükelleflerin, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar yapmak kaydıyla 619.45 TL karşılığı açıklanan çeşitli destek ve avantajlardan 2025 yılı içinde faydalanabilecekleri kaydedildi.

        Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı fiyatları üzerinden TTB satın almış ancak montaj işlemlerini yaptırmamış ve henüz faturası kesilmemiş olan mükelleflere ise 619.45 TL tutarında iade banka havalesi yoluyla yapılacak.

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