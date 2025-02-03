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        Haberler Gündem Güncel "Usülsüz işe alınan" 35 kişi işten çıkarıldı | Son dakika haberleri

        "Usülsüz işe alınan" 35 kişi işten çıkarıldı

        Siirt Belediyesi bünyesindeki şirkette yakın zamanda işe başlatılan 35 kişinin sözleşmelerinin, usulsüz olduğu gerekçesiyle sona erdirildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:53
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        "Usülsüz işe alınan" 35 kişi işten çıkarıldı
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        İçişleri Bakanlığınca 29 Ocak'ta görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

        Söz konusu kişilerin işe alımında "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmadığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı aktarılan açıklamada, bu süreçte "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

        "76 YAŞINDAKİ BİR KİŞİNİN DE BEDEN İŞÇİSİ OLARAK USULSÜZ ŞEKİLDE İŞE ALINDIĞI KAYITLARA GEÇMİŞTİR"

        İşe alımda tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 35 kişinin Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketiyle olan iş sözleşmelerinin feshedildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İşe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu, bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği belirlenmiştir. DEM Parti'li bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de beden işçisi olarak usulsüz şekilde işe alındığı kayıtlara geçmiştir."

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