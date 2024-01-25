Usulsüz çakar ve siren kullananlara ceza

REKLAM advertisement1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimde, içinde hasta olmadığı halde emniyet şeridi kullanan hasta nakil ambulansına, zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullandığı için işlem yapıldı.

Ambulansa 7 bin 129 lira ceza yazılırken, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 5 araca ise toplam 32 bin 195 lira ceza yazıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.