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        Haberler Yaşam Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik

        Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik

        Tadıyla ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da müzede sergilenen bin 700 yıllık elmalı mozaik, bu meyve ağacının üzerine işlendiği tek antik mozaik olarak dikkat çekiyor. Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, "Dünyada üzerine misket elma ağacı işlenmiş tek mozaik Amasya'dadır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:57
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        • 1

          2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alandaki kurtarma kazısında, Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü mozaik bulunmuştu.

        • 2

          20 metrekare genişliğindeki mozaik şehirde heyecan oluşturmuştu. Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde teknik çalışmanın tamamlanmasıyla 4 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en önemli eserleri arasında gösteriliyor.

        • 3

          MİLYONLARCA RENKLİ TAŞ PARÇASINDAN OLUŞUYOR

          Mozaiğin coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

        • 4

          Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğine işaret eden Müze Müdürü Özdemir, "Ortasında yer alan madalyonda elma ağacı, 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Üzerinde misket elmasının tasvir edildiği Roma dönemine ait tek taban mozaiği Amasya Müzesi'nde bulunmaktadır.

        • 5

          İlk kazdığımızda ‘Amasya elması bulduk' diye sevindik. Bu misket elmasının 2 bin yıl önce de lezzetli, yaygın olduğunun kanıtıdır. Müzeyi gezen ziyaretçilerimize zevkle, şevkle anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

        • 6
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