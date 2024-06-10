Onur belgesi ve üstün başarı belgesi alma şartları nelerdir, kimlere verilir?
Okullar bu sene 14 Haziran Cuma günü kapanıyor. Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere; Takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgesi olmak üzere dört farklı belge veriliyor. Bu kapsamda, üstün başarı belgesi ile onur belgesini alma şartları sorgulanıyor. İşte detaylar...
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Karne günü için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı öğrencilere verilen dört belge türü bulunuyor. Öğrenciler bu belgeleri alma şartlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Üstün başarı belgesi ve Onur belgesi alma şartları neler, kimlere verilir? İşte ayrıntılar...
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ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler okulun iftihar listesinde yer alır.
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ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Okul, öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
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g) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
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Öte yandan öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.