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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, 2024-2025 sezonunda yarışacak olan ilk 5 adaylıkları açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:49
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        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı
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        2016-2017 Tiyatro Sezonu'ndan bu yana devam eden ve merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl 9. kez gerçekleşiyor.

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Tören Gecesi 04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:00’de Kıvanç Terzioğlu’nun sunumu ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

        "Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri"nde Şaylan Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri 2024-2025 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirdiler ve ödül kategorilerindeki ilk 5 adaylarını açıkladılar.

        ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ ÜST KURULU:

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        Anta Toros – Oyuncu

        Ataol Behramoğlu - Şair -Yazar - Çevirmen- Edebiyatçı

        Güler Berkin – Avukat

        Nevra Serezli - Oyuncu

        Suna Keskin - Oyuncu

        Tamer Levent -Oyuncu -Yönetmen- Yazar- Sanat Yönetmeni

        ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

        Şaylan Akmen - Başkan

        Ayhan Doğan - Sahne ve Müze Tasarımcısı

        Derya Özgören - Basın Pr Uzmanı & Moda Köşe Yazarı

        Kıvanç Terzioğlu - Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı

        Şenay Varlıoğlu Akdamar - Yayıncı

        Vedat Akdamar – Yayıncı

        Yetkin Yüksel - Oyun Yazarı & Dramaturg & Eleştirmen

        2024-2025 SEZONU ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ:

        1-) Üstün Akmen Teşvik Ödülü

        2-) Üstün Akmen Farkındalık Ödülü

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        3-) Üstün Akmen Özel Ödülü

        4-) Üstün Akmen Seçici Kurul Özel Ödülü

        5-) Üstün Akmen Emek Ödülleri IŞIL YÜCESOY & ÇİĞDEM TUNÇ

        6-) Üstün Akmen Onur Ödülü DİKMEN GÜRÜN & ZELİHA BERKSOY & ZEYNEP ORAL

        7-) Yılın Kültür Sanata Katkı KADIKÖY BELEDİYESİ

        8-) Yılın Dekor/ Sahne Tasarımı

        8-1-) YALNIZ - MELİSA ŞAHİN

        8-2) DUBLÖRÜN DİLEMMASI - RABİA KİP

        8-3-) AŞK BİTER Mİ? - HAKAN DÜNDAR

        8-4-) AFİFE - GAMZE KUŞ

        8-5-) DRACULA - NİLSU BALDAN

        9-) Yılın Kostüm Tasarımı

        9-1-) RADYO-YU HÜMAYUN – BUKET ÇELİK

        9-2-) GECE KRALİÇESİ - OĞUZ ŞAHİN

        9-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ - CANDAN SEDA BALABAN

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        9-4-)DRACULA - İNCİ KANGAL ÖZGÜR

        9-5-)AFİFE - GAMZE KUŞ

        10-) Yılın Işık Tasarımı

        10-1-) AŞK BİTER Mİ? - CEM YILMAZER

        10-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - YAKUP ÇARTIK

        10-3-)DRACULA - KEMAL YİĞİTCAN

        10-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ - OSMAN AKTAN

        10-5-) YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM - GÖKHAN GÜLÇEBİ

        11-) Yılın En İyi Müzik

        11-1-) BARDA - VOLKAN AKKOÇ

        11-2-) AFİFE - TULUĞ TIRPAN

        11-3-)DRAKULA – KEMAL ALPAN

        11-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ - BARIŞ MANİSA

        11-5-)GECE KRALİÇESİ – ZÜMRÜT ŞAHİN

        12-) Yılın Koreografi / Hareket Tasarımı

        12-1-) KHORA - İLYAS ODMAN

        12-2-) AFİFE - CANDAŞ BAŞ

        12-3-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - TANER GÜNGÖR

        12-4-) DRACULA - DİCLE DOĞAN

        12-5-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI - SERCAN ÖZİNAN

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        13-) Yılın Dramaturgu

        13-1-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI GİDİON’UN DÜĞÜMÜ - HATİCE YURTDURU

        13-2-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI YENİLMEZ - ERGÜN ÖZDEMİR

        13-3-)KIRIK PLAK - ÖZLEM ESMERGÜL

        13-4-) DRACULA - OKAN BAYÜLGEN

        13-5-)MUHAMMED ALİ – SİNAN AKCAN

        14-) Yılın Oyun Yazarı

        14-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI - ERSİN DOĞAN

        14-2-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI - MURAT MENTEŞ & SERCAN ÖZİNAN

        14-3-) SALINCAK - GÜLHAN KADİM

        14-4-) KÜÇÜK BALKON - CAN KILCIOĞLU

        14-5-) YENİ DÜNYALAR SILA ERKAN

        15-) Yılın Ekip Oyunu

        15-1-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM - KENDİ VAR ADI YOK

        15-2-) MÜŞTEREK KUMPANYA - RADYO-YU HÜMAYUN

        15-3-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI - DUBLÖRÜN DİLEMMASI

        15-4-) ARA SAHNE - KARDEŞLERİMİ ARIYORUM

        15-5-) ECHOES SAHNE & MA PLATFORM - KHORA

        16-) Yılın Video Art Tasarım

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        16-1-) PROJE NO 2 - BÜYÜK PLAN

        16-2-) İSTANBUL DT -HEP YEK

        17-) Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu

        17-1-) YABAN ARISI - EZGİ BAYRAMOĞLU & SİMGE OLCAY ŞENER

        17-2-) KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ - MİNE YILDIZ & YAĞMUR GÜÇLÜ & YAREN ÖZKOCA

        17-3-) GENÇ WERTHER’İN ACILARI - TUANA GİZEM UZUNLAR

        17-4-) GECE KRALİÇESİ - EYLEM KAÇALİN

        17-5-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN – SENA KURDOĞLU

        18-) Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu

        18-1-) BABA – TAHA TEGİN ÖZDEMİR

        18-2-) KAPI - UFKUM KALAOĞLU

        18-3-) GECE KRALİÇESİ - EREN KAAN ATAY

        18-4-) GAYB - AHMET SAİM

        18-5-) SABAHA KARŞI - KEMAL YAZICI

        19-) Yılın Komedi Oyunu

        19-1-) TALENTCO - KIRIK PLAK

        19-2-) YY TİYATRO & VİGOR SANAT - KADINLIK BİZDE KALSIN

        19-3-) ARA SAHNE - KARDEŞLERİMİ ARIYORUM

        19-4-) MÜŞTEREK KUMPANYA - RADYO-YU HÜMAYUN

        REKLAM

        19-5-) POETİKA YAPIM - AŞK LİSTESİ

        20-) Yılın Komedi Kadın Oyuncusu

        20-1-) AŞK LİSTESİ - SEVİNÇ ERBULAK

        20-2-) KADINLIK BİZDE KALSIN - YASEMİN YALÇIN

        20-3) RADYO-YU HÜMAYUN - BUKET ÇELİK

        20-4-)HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – EMEL ÇÖLGEÇEN

        20-5-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM – BUSE KULEKÇİ

        21-) Yılın Komedi Erkek Oyuncusu

        21-1-) KIRIK PLAK - SERHAT KILIÇ

        21-2-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM - UĞUR UZUNEL

        21-3-) AŞK LİSTESİ - HAKAN BİLGİN

        21-4-) AŞK LİSTESİ - YOSİ MİZRAHİ

        21-5-) KADINLIK BİZDE KALSIN - İLYAS İLBEY

        22-) Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu

        22-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI - DİLEK ULUER

        22-2-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN - SELEN UÇER

        22-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ - ÖZGÜR KAYMAK

        22-4-) KUTSAL - ÜMMÜ PUTGÜL

        REKLAM

        22-5-)KUTSAL - NERİMAN UĞUR

        23-) Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu

        23-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI - TEKİN EZGÜTEKİN

        23-2-) BABA - SERHAT BARIŞ

        23-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - KÖPEK KALBİ - ALİ GÖKMEN ALTUĞ

        23-4-) AFİFE - ATILGAN GÜMÜŞ

        23-5-)İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ - FURKAN AYDOĞAN

        24-) Yılın Kadın Oyuncusu

        24-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI - SELENA DEMİRLİ

        24-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - MERVE DİZDAR

        24-3-) KÜÇÜK BALKON - NAZLI SENEM ÜNAL & VİLDAN ATASEVER

        24-4-) AFİFE - DEMET EVGAR

        24-5-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ ÖZGE ÖZDER

        25-) Yılın Erkek Oyuncusu

        25-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI - EDİZ AKŞEHİR

        25-2-) SALINCAK - YİĞİT SERTDEMİR

        25-3-) KÜÇÜK BALKON - DENİZ KARAOĞLU

        REKLAM

        25-4-) MUHAMMED ALİ - ERDEM KAYNARCA

        25-5-) MART - SEVKAN ÇELİK

        26-) Yılın Yönetmeni

        26-1-) KENDİ VAR ADI YOK - CEMRE SU SALUR

        26-2-) HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – YARKIN ÜNSAL

        26-3-) AFİFE - SERDAR BİLİŞ

        26-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ - ERSİN UMULU

        26-5-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - İBRAHİM ÇİÇEK

        27-) Yılın Prodüksiyonu

        27-1-) IDPRO & ZORLU PSM & OMNIA YAPIM - İNSANLAR MEKANLAR NESNELER

        27-2-) BKM & KABARE DADA - DRACULA

        27-3-) AFİFE TİYATRO & ZORLU PSM - AFİFE

        27-4-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT - AŞK BİTER Mİ?

        27-5-) VİGOR KÜLTÜR SANAT - BARDA

        28-) Yılın Oyunu

        28-1-) TİYATRO OYUN KUTUSU - GECE KRALİÇESİ

        28-2-) YOLCU TİYATRO - MUHAMMED ALİ

        28-3-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT - AŞK BİTER Mİ?

        28-4-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM - KENDİ VAR ADI YOK

        28-5-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI - DUBLÖRÜB DİLEMMASI

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