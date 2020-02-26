'Usta Yorumcular' bu sergide

1998 Şubat ayında kurulan Bahariye Sanat 22 yaşına giriyor… 22 seneye birbirinden değerli sanatçının katılımıyla yüzlerce sergi, atölyeler, seminerler, workshoplar sığdıran galeri yeni yaşını '22. Yıl Usta Yorumcular' karma sergisiyle kutluyor.

22. Yıl Usta Yorumcular Karma Sergisi farklı disiplinlerden yoğun sanatçı katılımı gerçekleşen sergide şu sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşuyor:

Ayda Tavil, Aylin Ataç, Aynur Yalçıner Sencan, Aysel Tüfekçioğlu, Benan Çokokumuş, Devrim Erbil, Dinçer Özçelik, Ecevit Üresin, Elif Ece Erdiker, Filiz Ak, Filiz Tılhaslı, Füsun Uzunoğlu, Gülseren Dalbudak, Hülya Karadayı Ergin, Leyla Ersin Ekmekciler, Neslihan Kuyumcu, Neslihan Pala, Nesrin Çelik, Nilgün Çiğdem Fidan, Nuran hazan, Nüzhet Kutluğ, Nur Ulubil, Perihan Sadıkoğlu, Reyhan Coşkunçay, Saba Çağlar Güneyli, Sabahat Hasırcıoğlu, Sarp Süerdaş, Süleyman Saim Tekcan, Ümit Gezgin, Ümit Z. Bayındır Gezgin, Yasemin Topçuoğlu, Yassine Cherkaoui, Yıldız Evranoz, Zehra Başeğmez...

22. Yıl Usta Yorumcular sergisi 3 Mart'a kadar Bahariye Sanat Galerisi'nde gezilebilir.