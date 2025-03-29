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        Haberler Kültür-Sanat Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'dan en iyi 5 vampir filmi

        En iyi 5 vampir filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:01
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        En iyi 5 vampir filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi'nden The Lost Boys'a (Kayıp Çocuklar) Dracula'dan Interview with the Vampire'a (Vampirle Görüşme) 'sinema tarihinin en iyi 5 vampir filmi'ni anlattı.

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        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #vampir filmleri
        #en iyi vampir filmleri
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