Dizilerin usta oyuncusu Levent Aytul evinde ölü bulundu. Aytul, Papaz misyoner ve casus karakterlerine başarılı bir şekilde canlandırmasıyla da hayat vermesiyle de bilinen sanatçıydı.

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