78 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Hale Akınlı bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşıyordu.

Oyuncu Goncagül Sunar, Hale Akınlı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Bir yere sığamadım oturdum şu kolajı yaptım. Ölüm haberine karşı bir mesafe bir hissizlik. Telefon elimde kalakaldım. Haloşumuz iyileşecek diye beraber umut etmek güzeldi. Sahnede turnede beraber tonlarca ani biriktirdik. Haloşumuz bu akşam melek olmuş...

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı. Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol" başta olmak üzere Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın", Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" gibi pek çok filmde yer aldı.Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.