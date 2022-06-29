Soğuk algınlığı kimi zaman sadece burunda tıkanıklık ve akıntıyla geçerken üst solunum enfeksiyonu boğazları da etkilemektedir. Bu içeriğimizde sizlere üst solunum yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir, nasıl geçer, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili merak edilenler…

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur diye merak edenlere ilk olarak bunun mevsimsel etkilerle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde görülen üst solunum yolu enfeksiyonu havaların soğumasıyla bulaşıcılığını arttırmaktadır. Çünkü insanlar havalar soğudukça kapalı ortamları tercih etmektedir. Buralarda da hapşırma, öksürme gibi damlacıklar yoluyla enfeksiyon kolaylıkla bulaşmaktadır.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri çocuğa virüs bulaştıktan sonra ortalama üç gün içerisinde görülmeye başlar. Çoğunlukla hastalık 7 ile 15 gün sürmektedir. Fakat bu durum her çocukta aynı olmadığı için endişelenmeye gerek yoktur.

Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri arasında genel olarak; halsizlik, vücutta sıcaklık artışı, uyku problemleri, burunda tıkanma, mide bulantısı, genizde akıntı, boğaz kaşıntısı/ağrısı ve bazı vakalarda öksürük yer almaktadır.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusunun yanıtı ilk olarak vakit kaybetmeden uzman bir hekimden destek almaktır. Çünkü her çocukta enfeksiyon farklı seyrettiği için tedavi yöntemleri de değişebilir. Ancak genel olarak bu enfeksiyon hastalığı olduğundan doktor çocuğa uygun bir antibiyotik vermektedir. İlaçların yanı sıra yeteri kadar sıvı almak, doğru beslenmek ve dinlenmek de iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Doğal meyve suları hastalığın hızlı bir şekilde atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle C vitamini alımı bağışıklığı sistemini kuvvetlendirmektedir. Bazı çocuklar bu tarz enfeksiyonlar söz konusu olduğunda iştahsız olabilirler. Ancak siz sabırla çocuğunuzu sağlıklı ve yeteri kadar beslemeye özen göstermelisiniz. Çünkü hastalık ancak yeteri kadar beslenme ve yoğun sıvı alımıyla atılmaktadır.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavi Yolları

Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonu doğal tedavi yolları arasında öne çıkanlar şu şekildedir; ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitki çayları, bal, limon, tarçın, ılık çorba çeşitleri mümkünde tavuk suyuna çorba.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Çocuklarda üst solunum enfeksiyonu nasıl geçer konusunu merak edenlere ilk olarak doktorun verdiği ilaçların düzenli kullanılmasıyla diyebiliriz. Bunun dışında ılık çorba ve bitki çayları, yeteri kadar dinlenmek, burnun temizlenmesi, meyve suları faydalı olmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonu aslında toplumda oldukça yaygın bir hastalıktır. Ancak yine de ebeveynler çocukları hasta olduğunda tedirgin olmaktadır. Bağışıklık sistemi güçlü olan çocuklar bu tarz enfeksiyonları çok daha kolay atlatmaktadır. Önemli olan enfeksiyonun erken fark edilmesidir. Erken fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman doktor ile görüşülürse iltihabın vücuttan hızlı bir şekilde atılması sağlanmaktadır. Antibiyotik kullanımı normalde çok fazla tavsiye edilmemektedir. Ancak bu durumda ortada bir enfeksiyon olduğundan bunun kurutulması için antibiyotik gerekebilmektedir. Bu konuda yine en doğru kararı verecek olan doktorunuzdur. Doktorunuzun sizi yönlendirmesiyle çocuğunuz kısa zamanda enfeksiyonu atlatıp eski sağlığına kavuşacaktır. Bu tarz üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedirgin olmayıp çocuğunuza yeterli bakımı sağlamalısınız