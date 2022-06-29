Bu içeriğimizde sizler için üst solunum yolu enfeksiyonu nedir, neden olur, yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili merak edilenler…

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedir diye sorulduğunda kulak, soluk borusu, burun, boğaz ve bademcikleri kapsayan bütün enfeksiyonları ifade etmektedir. Bu enfeksiyon türlerinin genel ismi “soğuk algınlığı” şeklinde de bilinmektedir. Soğuk algınlığı üst solunum yollarının toplumdaki ismidir. Genelde üst solunum yolu enfeksiyonları burunda akıntı, tıkanıklık, boğazda ağrıyla kendisini göstermektedir. Çeşitli virüs tipleri üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri çeşitli ve kişiden kişiye değişiklik göstermesine karşın bazı belirtiler öne çıkmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanmaktadır; yükselen ateş, burunda tıkanıklık/akıntı, balgam, geçmeyen öksürük/üşüme, kulakta ağrı/basınç, sıcak/soğuk havalarda aşırı hassaslık duyma ve devam eden hapşırıklardır. Bu belirtiler bazı kişiler de toplu olarak görülse de bazılarında birkaç tanesi de görülebilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonuna Hangi Bölüm Bakar?

Hasta olan kişiler üst solunum yolu enfeksiyonuna hangi bölüm bakar diye sorup merak etmektedir. Çünkü uzman doktorun hastalığı hızlı bir şekilde teşhis etmesi çok önemlidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişiler dahiliye, iç hastalıkları ya da kulak burun boğaz uzman doktorlarından destek alabilirler. Hasta olduğunda kişilerin tecrübeli bir hekimden destek alması oldukça önemlidir.

Üst Solunum Enfeksiyonu Neden Olur

Üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur diye sorgulandığında bu hastalığın çok fazla nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonuna çok sayıda virüsün neden olabileceğini bilmek gerekmektedir. Bu tarz virüsler hem hızlı bir şekilde kişiden kişiye bulaşmakta hem de hızlı yayılmaktadır. Örneğin üst solunum yolu enfeksiyonları dokunma, temas, içecek ya da yemek paylaşımları esnasında çok hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Ayrıca üst solunum enfeksiyonu havadan hapşırma ve öksürme yoluyla da bulaşmaktadır.

Yetişkinlerde Üst Solunum Enfeksiyonu Tedavisi

Yetişkinlerde üst solunum enfeksiyonu tedavisi için öncelikle vakit geçirmeden uzman bir doktorla görüşmek gerekmektedir. Bazı durumlarda üst solunum yolu enfeksiyonu için antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Çünkü diğer türlü enfeksiyonun kuruması ve hastalığın geçmesi mümkün olmayabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında eğer sinüzit, kulak enfeksiyonu olduğunda farklı ilaç türlerinin de kullanılması gerekebilmektedir. Eğer bu enfeksiyonlar zamanında tedavi edilmezse akciğerlere inmektedir. Akciğerlere inen virüsün tedavisi çok daha zordur.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Kaç Günde Geçer?

Üst solunum yolu enfeksiyonu kaç günde geçer diye merak edilmektedir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Enfeksiyonun yoğunluğu ve yayılım bölgesine bağlı olarak iyileşme süresi artmakta ya da azalmaktadır. Eğer zamanında üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisine başlanırsa ortalama 7 ile 10 gün arasında kişi yaşamına kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Evde Tedavisi

Üst solunum yolu enfeksiyonu evde tedavisi için yapılabilecekleri sizler için sıraladık;

Kuşburnu, mürver, ekinezya, adaçayı ve ıhlamur gibi bitki çayları,

Ballı tarçınlı zencefil ılık suyla bölgeyi rahatlanmaktadır,

Tavuk suyu çorba da çok faydalıdır.